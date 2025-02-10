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Мінкульт затвердив нові критерії для визначення важливих підприємств у сферах культури та інформації

14:42, 10 лютого 2025
Україна затвердила нові вимоги для організацій, що мають важливе значення для національної економіки.
Мінкульт затвердив нові критерії для визначення важливих підприємств у сферах культури та інформації
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Міністерство культури та стратегічних комунікацій України 7 лютого 2025 року затвердило нові критерії для визначення підприємств, установ та організацій, що мають важливе значення для національної економіки у галузях культури та інформації. Цей крок спрямований на покращення управління критичними для країни структурами у цих сферах.

Згідно з наказом №67, були скасовані попередні накази про критерії критичності підприємств, що діяли з березня 2023 року. Зокрема, до нових критеріїв для культури належать організації, які мають національний статус, забезпечують мистецьку освіту або реалізують важливі культурно-мистецькі проєкти, а також зберігають державний музейний, бібліотечний та архівний фонди.

Щодо критеріїв у інформаційній сфері, нові вимоги охоплюють підприємства, що займаються виробництвом аудіовізуальних творів для національних телеканалів, забезпечують іномовлення або виготовляють офіційну друковану продукцію для державних органів. Окрім того, важливим є те, що ці організації повинні відповідати одному або більше затверджених критеріїв, щоб бути визначеними як критичні.

Ці зміни також впливають на правила бронювання від мобілізації для підприємств, зокрема щодо необхідності підтвердження критичності для збереження заброньованих працівників. Відповідно до урядової постанови №1332, підприємства повинні мати середню зарплату не менше ніж 20 тис. грн на місяць, щоб мати право на бронювання співробітників.

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій

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