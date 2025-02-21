Бронювання учасників ринку капіталу та товарних ринків — Нацкомісія розпочинає прийом документів

НКЦПФР розпочинає прийом документів від підприємств та протягом 10 робочих днів з моменту отримання звернення прийме рішення про надання статусу критично важливого підприємства.

Фото: finbalance.com.ua

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України оновила Критерії визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для ринків капіталу та організованих товарних ринків.

19 лютого Міністерство юстиції здійснило державну реєстрацію відповідного рішення Комісії (№ 262/43668). Документ містить оновлені критерії визначення підприємств, установ та організацій, що мають важливе значення для ринків капіталу та організованих товарних ринків.

«Документ вже вступив в дію, тож, НКЦПФР готова приймати документи від підприємств. На їх підставі комісія протягом 10 робочих днів з моменту отримання звернення приймає рішення про надання критичного статусу.

Звертаємо увагу, що пакети документів ви можете надсилати через комплексну інформаційну систему (КІС) або ж на офіційну пошту Комісії – [email protected]», - заявили у комісії.

Додамо, Мінкульт затвердив нові критерії для визначення важливих підприємств у сферах культури та інформації.

Крім того, Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо невідкладних змін до порядку бронювання військовозобов'язаних

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