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Бронювання працівників: Нацкомісія оновила критерії визначення підприємств, важливих для розвитку економіки

16:24, 14 лютого 2025
Нові критерії дозволяють чітко та більш ретельно визначити компанії, що мають стратегічне значення для економіки та чиї працівники матимуть право на бронювання.
Бронювання працівників: Нацкомісія оновила критерії визначення підприємств, важливих для розвитку економіки
Фото: finclub.net
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України повідомила, що оновила Критерії визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для ринків капіталу та організованих товарних ринків. Документ оприлюднили на офіційному сайті Нацкомісії.

Рішення спрямоване на приведення нормативно-правової бази НКЦПФР у відповідність із актуальним законодавством. Нові критерії дозволяють чітко та більш ретельно визначити компанії, що мають стратегічне значення для економіки та чиї працівники матимуть право на бронювання.

Документ погоджено з Мінекономіки та Міноборони.

У Нацкомісії додали, що незабаром він буде надісланий для державної реєстрації до Мінʼюсту, після чого документ вступить в дію.

Додамо, Мінкульт затвердив нові критерії для визначення важливих підприємств у сферах культури та інформації.

Крім того, Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо невідкладних змін до порядку бронювання військовозобов'язаних

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бронювання

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