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Уряд виділив 5,1 млрд грн на реалізацію програми «Зроблено в Україні»

21:13, 14 лютого 2025
Кошти підуть на гуманітарне розмінування та підтримку вітчизняної продукції.
Уряд виділив 5,1 млрд грн на реалізацію програми «Зроблено в Україні»
Фото: Telegram / Denys_Smyhal
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Під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про виділення 5,1 млрд грн на реалізацію програм, що є частиною політики «Зроблено в Україні».

Зокрема, з цієї суми:

  • 2 млрд грн спрямовано на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель, що дозволить аграріям отримати компенсацію в розмірі 100% за розмінування угідь і швидше відновити роботу.
  • 1,6 млрд грн будуть направлені на підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги, включаючи програми «Національний кешбек» і компенсацію за продукцію української промисловості.
  • 500 млн грн передбачено на компенсацію за купівлю сільгосптехніки, виготовленої в Україні, що має сприяти збільшенню виробництва на 10-15% у 2025 році.
  • 500 млн грн виділено на створення інфраструктури індустріальних парків, включаючи облаштування інженерно-транспортної інфраструктури у семи парках.

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гроші уряд Денис Шмигаль

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