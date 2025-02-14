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Кабмін пропонує заборонити вибивати борги за споживчими кредитами з ветеранів війни

16:10, 14 лютого 2025
Мінветеранів буде органом, до якого кредитор має право звернутися за підтвердженням інформації щодо належності споживача до захищеної категорії ветеранів війни.
Кабмін пропонує заборонити вибивати борги за споживчими кредитами з ветеранів війни
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Кабмін на своєму засіданні 14 лютого схвалив законопроект про внесення змін до пункту 6-2 розділу IV Прикінцеві та перехідні положення Закону «Про споживче кредитування».

Наразі Законом «Про споживче кредитування» передбачено, що під час врегулювання простроченої заборгованості у період дії воєнного стану кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія, інші особи, залучені на договірних засадах до безпосередньої взаємодії із споживачем, який взяв кредит, його близькими особами, представником, спадкоємцем тощо, зобов’язані, серед іншого, не взаємодіяти за власною ініціативою із споживачем, якщо той повідомив про свою належність до захищеної категорії або щодо належності якого до захищеної категорії повідомили близькі особи такого споживача.

Наразі захищеними категоріями є:

  • військовослужбовці ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;
  • військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби;
  • члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;
  • особи, які перебувають у полоні, особи, з якими втрачено зв’язок, особи, зниклі безвісти.

Законопроектом пропонується віднести до такої захищеної категорії також

  • військовослужбовців державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, розвідувального органу Міністерства оборони України, розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, а також членів їх сімей;
  • ветеранів війни;
  • осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сім’ї;
  • членів сімей осіб, які набули правового статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Також законопроектом пропонується окреслити види підтвердних документів для вищевказаних захищених категорій осіб та визначити Міністерство у справах ветеранів органом, до якого кредитор має право звернутися за підтвердженням інформації щодо належності споживача до захищеної категорії-ветеранів війни.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабмін пропонує заборонити вибивати борги за споживчими кредитами з ветеранів війни

Мінветеранів буде органом, до якого кредитор має право звернутися за підтвердженням інформації щодо належності споживача до захищеної категорії ветеранів війни.

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