200 працівників держустанов після перевірок позбавили статусу інвалідності – ДБР

Перевірки виявили понад 200 фальшивих інвалідностей серед працівників митниці, податкової та прокуратури.

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В результаті перевірок більше 200 працівників державних установ, серед яких митниця, податкова служба та прокуратура, позбавлені інвалідності. Як повідомила радниця голови Державного бюро розслідувань з питань комунікацій Тетяна Сапьян в ефірі єдиного телемарафону, перевірки з'ясували, що ці особи набули інвалідність на підставі фальшивих документів, цитує Укрінформ.

«На сьогоднішній день понад 200 працівників державних установ, у тому числі митниці, податкової та прокуратури, позбавлені інвалідності. Це стосується також інших правоохоронних органів», — повідомила Сапьян.

Крім того, зазначено, що протягом останніх трьох місяців було знижено групи інвалідності для деяких осіб, що вплинуло на виплати.

Згідно з даними ДБР, збитки від фальшивої інвалідності для одного держслужбовця оцінюються в межах 100-200 тисяч гривент на рік.

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