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200 работников госучреждений после проверок лишили статуса инвалидности – ГБР

15:48, 14 февраля 2025
Проверки выявили более 200 фальшивых инвалидностей среди работников таможни, налоговой и прокуратуры.
200 работников госучреждений после проверок лишили статуса инвалидности – ГБР
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В результате проверок более 200 работников государственных учреждений, среди которых таможня, налоговая служба и прокуратура, лишены инвалидности. Как сообщила советник председателя Государственного бюро расследований по вопросам коммуникаций Татьяна Сапьян в эфире единого телемарафона, проверки выяснили, что эти лица получили инвалидность на основании фальшивых документов, цитирует Укринформ.

«На сегодняшний день более 200 работников государственных учреждений, в том числе таможни, налоговой и прокуратуры, лишены инвалидности. Это касается также других правоохранительных органов», - сообщила Сапьян.

Кроме того, указано, что в течение последних трех месяцев были снижены группы инвалидности для некоторых лиц, что повлияло на выплаты.

Согласно данным ГБР, убытки от фальшивой инвалидности для одного госслужащего оцениваются в пределах 100-200 тысяч гривен в год.

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прокуратура налоговая таможня ГБР инвалидность

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