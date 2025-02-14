Кабмин предлагает запретить выбивать долги по потребительским кредитам с ветеранов войны

Минветеранов будет органом, к которому кредитор имеет право обратиться за подтверждением информации о принадлежности потребителя к защищенной категории ветеранов войны.

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Кабмин на своем заседании 14 февраля одобрил законопроект о внесении изменений в пункт 6-2 раздела IV Заключительные и переходные положения Закона «О потребительском кредитовании».

Сейчас Законом «О потребительском кредитовании» предусмотрено, что при урегулировании просроченной задолженности в период действия военного положения кредитодатель, новый кредитор, коллекторская компания, другие лица, привлеченные на договорных началах к непосредственному взаимодействию с потребителем, который взял кредит, его близкими лицами, представителем, наследником и т. п. обязаны, среди прочего, не взаимодействовать по собственной инициативе с потребителем, если тот сообщил о своей принадлежности к защищенной категории или о принадлежности которого к защищенной категории сообщили близкие лица такого потребителя.

В настоящее время защищенными категориями являются:

военнослужащие ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, проходящих военную службу на территории Украины;

военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после увольнения их с военной службы, связанного с прохождением военной службы;

члены семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;

лица, находящиеся в плену, лица, с которыми потеряна связь, лица, пропавшие без вести.

Законопроектом предлагается отнести к такой защищенной категории также:

военнослужащих государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, разведывательного органа Министерства обороны Украины, разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы, а также членов их семей;

ветеранов войны;

лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семьи;

членов семей лиц, получивших правовой статус лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Также законопроектом предлагается определить виды подтверждающих документов для вышеуказанных защищенных категорий лиц и определить Министерство по делам ветеранов органом, к которому кредитор имеет право обратиться за подтверждением информации о принадлежности потребителя к защищенной категории-ветеранам войны.

Автор: Наталя Мамченко

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