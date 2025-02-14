Правительство выделило 5,1 млрд грн на реализацию программы «Сделано в Украине»

Средства пойдут на гуманитарное разминирование и поддержку отечественной продукции.

Фото: Telegram / Denys_Smyhal

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Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о выделении 5,1 млрд грн на реализацию программ, являющихся частью политики «Сделано в Украине».

В частности, из этой суммы:

2 млрд грн направлено на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель, что позволит аграриям получить компенсацию в размере 100% за разминирование угодий и быстрее восстановить работу.

1,6 млрд грн будут направлены на поддержку внутреннего спроса на отечественные товары и услуги, включая программы «Национальный кэшбек» и компенсацию за продукцию украинской промышленности.

500 млн грн предусмотрено на компенсацию за покупку сельхозтехники, изготовленной в Украине, что должно способствовать увеличению производства на 10-15% в 2025 году.

500 млн грн выделено на создание инфраструктуры индустриальных парков, включая обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры в семи парках.

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