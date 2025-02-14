Правительство выделило 5,1 млрд грн на реализацию программы «Сделано в Украине»

21:13, 14 февраля 2025
Средства пойдут на гуманитарное разминирование и поддержку отечественной продукции.
Фото: Telegram / Denys_Smyhal
Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о выделении 5,1 млрд грн на реализацию программ, являющихся частью политики «Сделано в Украине».
В частности, из этой суммы:
- 2 млрд грн направлено на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель, что позволит аграриям получить компенсацию в размере 100% за разминирование угодий и быстрее восстановить работу.
- 1,6 млрд грн будут направлены на поддержку внутреннего спроса на отечественные товары и услуги, включая программы «Национальный кэшбек» и компенсацию за продукцию украинской промышленности.
- 500 млн грн предусмотрено на компенсацию за покупку сельхозтехники, изготовленной в Украине, что должно способствовать увеличению производства на 10-15% в 2025 году.
- 500 млн грн выделено на создание инфраструктуры индустриальных парков, включая обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры в семи парках.
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