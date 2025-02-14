Бронирования работников: Нацкомиссия обновила критерии определения предприятий, важных для развития экономики

Новые критерии позволяют четко и более тщательно определить компании, имеющие стратегическое значение для экономики и чьи работники будут иметь право на бронирование.

Фото: finclub.net

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины сообщила, что обновила критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для рынков капитала и организованных товарных рынков. Документ был обнародован на официальном сайте Нацкомиссии.

Решение направлено на приведение нормативно правовой базы НКЦБФР в соответствие с актуальным законодательством. Новые критерии позволяют четко и более тщательно определить компании, имеющие стратегическое значение для экономики и чьи работники будут иметь право на бронирование.

Документ согласован с Минэкономики и Минобороны.

В Нацкомиссии добавили, что вскоре он будет направлен для государственной регистрации в Минюст, после чего документ вступит в действие.

Ранее Минкульт утвердил новые критерии для определения важных предприятий в сферах культуры и информации.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по безотлагательным изменениям в порядок бронирования военнообязанных.

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