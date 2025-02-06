Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по безотлагательным изменениям в порядок бронирования военнообязанных

Решением СНБО Кабмину поручено изменить особенности определения предприятий критически важными.

Президент Владимир Зеленский своим указом 69/2025 ввел в действие решение СНБО «О дальнейшей реализации программ поддержки украинцев на основе гарантирования экономической устойчивости государства и усиления мер очищения финансовой системы Украины».

Среди прочего этим решением СНБО поручено безотлагательно внести изменения в постановление Кабмина №76 о бронировании военнообязанных.

В частности, речь идет о неприменении к производителям электрической и тепловой энергии, в состав которых входят производственные мощности, разрушенные или поврежденные в результате вооруженной агрессии, критерия отсутствия задолженности по уплате налогов и ЕСВ.

А именно, Кабмину нужно внести изменения по:

– усовершенствованию критериев, согласно которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период относительно:

предприятий, учреждений и организаций, уполномоченных Минобороны на выполнение функции службы государственного заказчика в сфере обороны с целью осуществления оборонных закупок и заключения государственных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ и услуг;

предприятий, учреждений и организаций, которые на основании договоров, заключенных с воинскими частями ВСУ, других военных формирований, высшими военными учебными заведениями, осуществляют производство (снабжение) товаров, выполнение работ и предоставление услуг, перечень, количество (объемы) и стоимость которых определяются Минобороны.

– установлению особенностей определения критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период для субъектов хозяйствования – производителей электрической и тепловой энергии, в состав которых входят производственные (генерирующие) мощности, разрушенные или поврежденные вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины, в частности относительно неприменения к таким субъектам критерия отсутствия задолженности по уплате налогов в государственный и местные бюджеты и единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование

– введения возможности бронирования военнообязанных работников субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги потребителям по снабжению тепловой энергии, централизованному снабжению горячей водой, централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу, управлению бытовыми отходами, в объемах не более 75% от общего количества военнообязанных работников таких субъектов хозяйствования.

Решением СНБО Кабмину также поручено проанализировать ситуацию о состоянии оказания международной помощи Украине и наработать во время очередного заседания Руководящего комитета Украинской платформы доноров предложения по привлечению дополнительных источников международной помощи Украине.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в Нацсовете, осуществляющем регулирование медиа, сообщили, что Общественный совет при Нацсовете обратился в Кабмин, МКИП и профильный комитет по проблемам с бронированием отдельных медиа.

Напомним, что по данным Кабмина о проектах МТД, часть медиа получала финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID). Как отметили в Институте массовой информации, 80% медиа имели гранты от USAID. Следовательно, возникает вопрос, потеряют ли некоторые работники право на бронирование в связи с возможным прекращением их статуса в качестве исполнителей проектов международной технической помощи.

Автор: Наталя Мамченко

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