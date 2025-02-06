Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по безотлагательным изменениям в порядок бронирования военнообязанных

10:37, 6 февраля 2025
Решением СНБО Кабмину поручено изменить особенности определения предприятий критически важными.
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по безотлагательным изменениям в порядок бронирования военнообязанных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский своим указом 69/2025 ввел в действие решение СНБО «О дальнейшей реализации программ поддержки украинцев на основе гарантирования экономической устойчивости государства и усиления мер очищения финансовой системы Украины».

Среди прочего этим решением СНБО поручено безотлагательно внести изменения в постановление Кабмина №76 о бронировании военнообязанных.

В частности, речь идет о неприменении к производителям электрической и тепловой энергии, в состав которых входят производственные мощности, разрушенные или поврежденные в результате вооруженной агрессии, критерия отсутствия задолженности по уплате налогов и ЕСВ.

А именно, Кабмину нужно внести изменения по:

– усовершенствованию критериев, согласно которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период относительно:

  • предприятий, учреждений и организаций, уполномоченных Минобороны на выполнение функции службы государственного заказчика в сфере обороны с целью осуществления оборонных закупок и заключения государственных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ и услуг;
  • предприятий, учреждений и организаций, которые на основании договоров, заключенных с воинскими частями ВСУ, других военных формирований, высшими военными учебными заведениями, осуществляют производство (снабжение) товаров, выполнение работ и предоставление услуг, перечень, количество (объемы) и стоимость которых определяются Минобороны.

– установлению особенностей определения критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период для субъектов хозяйствования – производителей электрической и тепловой энергии, в состав которых входят производственные (генерирующие) мощности, разрушенные или поврежденные вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины, в частности относительно неприменения к таким субъектам критерия отсутствия задолженности по уплате налогов в государственный и местные бюджеты и единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование

– введения возможности бронирования военнообязанных работников субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги потребителям по снабжению тепловой энергии, централизованному снабжению горячей водой, централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу, управлению бытовыми отходами, в объемах не более 75% от общего количества военнообязанных работников таких субъектов хозяйствования.

Решением СНБО Кабмину также поручено проанализировать ситуацию о состоянии оказания международной помощи Украине и наработать во время очередного заседания Руководящего комитета Украинской платформы доноров предложения по привлечению дополнительных источников международной помощи Украине.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в Нацсовете, осуществляющем регулирование медиа, сообщили, что Общественный совет при Нацсовете обратился в Кабмин, МКИП и профильный комитет по проблемам с бронированием отдельных медиа.

Напомним, что по данным Кабмина о проектах МТД, часть медиа получала финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID). Как отметили в Институте массовой информации, 80% медиа имели гранты от USAID. Следовательно, возникает вопрос, потеряют ли некоторые работники право на бронирование в связи с возможным прекращением их статуса в качестве исполнителей проектов международной технической помощи.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский СНБО бронирование военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по безотлагательным изменениям в порядок бронирования военнообязанных

Решением СНБО Кабмину поручено изменить особенности определения предприятий критически важными.

Верховный Суд пояснил, что рассмотрение судом дела, где он является третьим лицом, а основаниями иска являются его действия, без должного выяснения наличия или отсутствия оснований для отвода, не отвечает принципу беспристрастности

Объединенная палата КГС ВС подчеркнула, что во всех случаях судьи обязаны действовать таким образом, чтобы служить примером добродетели для участников судебных производств, общественности, поэтому несут полную ответственность за решение вопросов, связанных с их частным интересом, таким образом, чтобы максимально предотвращать конфликт интересов.

Прекращение трудовых отношений будет основанием для выдворения из служебного жилья – в ГНЭУ ВР описали риски законопроекта Кабмина об отмене Жилищного кодекса

Законопроект Кабмина об отмене Жилищного кодекса также предусматривает введение платы за пользование служебным жильем и создание системы органов по управлению жильем с неопределенным правовым статусом.

У гражданина Польши принудительно изъяли автомобиль на оборонные нужды Украины – Верховный Суд решил, что он имеет право на компенсацию

Таможня сначала изъяла у гражданина Польши авто из-за нарушения таможенных правил, затем суды установили, что в его действиях нет нарушения, однако его авто уже передали на нужды обороны и не вернули – что решил Верховный Суд.

Когда будут проверены практические задания кандидатов в апелляционные суды — позиция ВККС

К середине мая будут проверены все практические задания.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду