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Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо невідкладних змін до порядку бронювання військовозобов'язаних

10:37, 6 лютого 2025
Рішенням РНБО Кабміну доручено змінити особливості визначення підприємств критично важливими.
Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо невідкладних змін до порядку бронювання військовозобов'язаних
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Президент Володимир Зеленський своїм указом 69/2025 увів в дію рішення РНБО «Про подальшу реалізацію програм підтримки українців на основі гарантування економічної стійкості держави та посилення заходів очищення фінансової системи України».

Серед іншого, цим рішенням РНБО доручено невідкладно внести зміни до постанови Кабміну №76 щодо бронювання військовозобов'язаних.

Зокрема, йдеться про незастосування до виробників електричної та теплової енергії, до складу яких входять виробничі потужності, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії, критерію відсутності заборгованості зі сплати податків та ЄСВ.

А саме, Кабміну потрібно внести зміни щодо:

– вдосконалення критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період, стосовно:

  • підприємств, установ та організацій, уповноважених Міноборони на виконання функції служби державного замовника у сфері оборони з метою здійснення оборонних закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг;
  • підприємств, установ та організацій, які на підставі договорів,  укладених із військовими частинами ЗСУ, інших  військових формувань, вищими військовими навчальними закладами, здійснюють виробництво (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, перелік, кількість (обсяги) та вартість яких визначаються Міноборони.

– встановлення особливостей визначення критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період для суб'єктів господарювання – виробників електричної та теплової енергії, до складу яких входять виробничі (генеруючі) потужності, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ проти України, зокрема щодо незастосування до таких суб'єктів критерію відсутності заборгованості зі сплати податків до державного і місцевих бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

– запровадження можливості бронювання військовозобов'язаних працівників суб'єктів господарювання, які надають послуги споживачам з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, управління побутовими відходами, в обсягах не більше 75% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників таких суб'єктів господарювання.

Рішенням РНБО Кабміну також доручено проаналізувати ситуацію щодо стану надання міжнародної допомоги Україні та напрацювати під час проведення чергового засідання Керівного комітету Української платформи донорів пропозиції щодо залучення додаткових джерел міжнародної допомоги Україні.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у Нацраді, яка здійснює регулювання медіа, повідомили, що Громадська рада при Нацраді завернулася до Кабміну, МКІП та профільного комітету стосовно проблем з бронюванням окремих медіа.

Нагадаємо, що за даними Кабміну про проекти МТД, частина медіа отримувала фінансування від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Як зазначили в Інституті масової інформації, 80% медіа мали гранти від USAID. Отже, виникає питання, чи втратять деякі працівники право на бронювання у зв`язку з можливим припиненням їх статусу як виконавців проектів міжнародної технічної допомоги.

Автор: Наталя Мамченко

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Володимир Зеленський РНБО бронювання військовозобов'язаний

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Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо невідкладних змін до порядку бронювання військовозобов'язаних

Рішенням РНБО Кабміну доручено змінити особливості визначення підприємств критично важливими.

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