6 лютого – яке сьогодні свято та головні події

6 лютого святкують Всесвітній день без мобільного телефона.

У четвер, 6 лютого, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

6 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день саамського народу. Це головне свято саамів – корінного народу Північної Європи, який проживає на території Норвегії, Швеції, Фінляндії та Росії (Кольський півострів).

Також 6 лютого Всесвітній день без мобільного телефона. Це неофіційне свято, яке закликає людей хоча б на день відкласти смартфони, зменшити цифрову залежність і більше часу приділити живому спілкуванню та реальному життю. Свято запропонував 2001 року французький письменник Філіпп Мерсьє.

6 лютого святкують Міжнародний день оптиміста. Хоча офіційного визнання з боку ООН це свято поки не має, воно активно поширюється в різних країнах. Його мета – нагадати людям, що оптимізм допомагає долати труднощі та досягати успіху.

Яке сьогодні церковне свято

6 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Вукола. Він був видатним святителем у ранньохристиянській церкві. Жив у II столітті і був учнем святого апостола Івана Богослова, який рукопоклав його на єпископа Смирнської церкви (на території сучасної Туреччини). Святий Вукол відомий своєю праведністю та служінням у справі поширення християнської віри. Під його керівництвом багато язичників навернулися до християнства. Він був ревним проповідником, духовним наставником і захисником віри. За переказами, святий Вукол прийняв мученицьку смерть за свою віру. Його мощі стали джерелом див і зцілень.

Календар важливих подій за 6 лютого

1633 рік — Владислав IV стає Королем Речі Посполитої;

1819 рік — султан Джохора Тенгку Абдул Рахман дозволяє британцю Стемфорду Рафлзу створити торговий пункт у Сінгапурі;

1840 рік — за договором Вайтангі Нова Зеландія переходить під управління Великої Британії, а племена маорі отримують заступництво метрополії;

1900 рік — Олександр Попов вперше передає по радіо сигнал про лихо на морі;

1901 рік — у Парижі на вокзалах з'являються перші громадські телефони;

1925 рік — починає виходити перша українська піонерська газета «На зміну» (згодом — «Зірка»);

1931 рік — на екрани США виходить фільм Чарлі Чапліна «Вогні великого міста»;

1933 рік — підписання тристороннього договору між державами Малої Антанти;

1935 рік — у продаж вперше надходить настільна гра «Монополія»;

1952 рік — на престол Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії сходить королева Єлизавета ІІ з династії Віндзорів;

1958 рік — створюють Спілку кінематографістів України;

1971 рік — під час прогулянки Місяцем американський астронавт Алан Шепард демонструє удар по м'ячику від гольфу;

1985 рік — Стів Возняк, співзасновник компанії Apple Computer, залишає компанію на знак протесту проти її перетворення в громіздке і малоефективне бюрократизоване підприємство;

1985 рік — компанія Microsoft оголошує про створення текстового процесора Word, призначеного для комп'ютерів IBM PC;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Буркіна-Фасо;

1996 рік — британську антарктичну станцію «Фарадей» передаюит українським полярникам, на її базі створюють українську станцію «Академік Вернадський»;

2004 рік — у Таїланді 357 парашутистів встановлюють рекорд з купольної акробатики — вони утворюють в небі гігантську квітку, кольори якої відповідали кольорам прапора країни;

2018 рік — з космодрому на мисі Канаверал фірма SpaceX успішно здійснюює перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy;

2023 рік — потужний землетрус у Туреччині та Сирії, понад 50000 загиблих.

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