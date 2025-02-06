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«Вчительська тисяча» не вплине на доплату до мінімальної зарплати — МОН

13:20, 6 лютого 2025
Виплата доплати за роботу в несприятливих умовах праці не призведе до зменшення доплати до мінімальної заробітної плати, яку отримують ці вчителі.
«Вчительська тисяча» не вплине на доплату до мінімальної зарплати — МОН
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», з 1 січня 2025 року вчителі отримують 1300 грн (1000 грн після оподаткування), а з 1 вересня 2025 року — 2600 грн (2000 грн після оподаткування).

У Міністерстві освіти і науки наголосили, що виплата доплати за роботу в несприятливих умовах праці («вчительська тисяча») не призведе до зменшення доплати до мінімальної заробітної плати, яку отримують ці вчителі.

Постановою Кабміну від 27.12.2024 № 1515 назву доплати «за особливі умови роботи» змінено на «за роботу в несприятливих умовах праці». Так урегульовано неврахування цієї доплати для обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру.

Якщо місячна заробітна плата працівника є нижчою за законодавчо визначену мінімальну (8000 грн на лютий 2025 року), роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати. Для обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховується доплата за роботу в несприятливих умовах праці (ст. 3–1 Закону «Про оплату праці»).

Отже, цю доплату нараховують понад мінімальну заробітну плату. Про це також зазначено в листі МОН від 31.12.2024 № 1/24704-25 «Про встановлення доплати відповідно до постанови Кабміну від 8.11.2024 № 1286».

Якщо педагогічному працівнику до появи «вчительської тисячі» встановлювали доплату до мінімальної заробітної плати, то ця доплата залишається такою ж. Учительську тисячу додатково нараховують понад мінімальну заробітну плату.

У МОН також навели приклад: учитель не має категорії, стажу роботи, отримує мінімальну надбавку за престижність (5%) і не виконує додаткової роботи, за яку передбачено доплати (класне керівництво, перевірка навчальних робіт, завідування кабінетом, робота в інклюзивному класі тощо). Тоді нарахована місячна заробітна плата (у разі навантаження 18 годин на тиждень) становитиме 7269,57 грн. Такому педагогу мають доплачувати до мінімальної зарплати 730,43 грн.

З 1 січня 2025 року встановлено доплату за несприятливі умови праці в розмірі 1300 грн. З цією доплатою нарахована заробітна плата становитиме 9300 грн (8000 грн + 1300 грн).

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