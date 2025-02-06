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КСУ отримав подання щодо конституційності окремих приписів закону про дерадянізацію законодавства України

10:16, 6 лютого 2025
КСУ отримав конституційне подання від 51 нардепа.
КСУ отримав подання щодо конституційності окремих приписів закону про дерадянізацію законодавства України
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У середу, 5 лютого, Конституційний Суд України отримав конституційне подання від 51 народного депутата України щодо конституційності Закону України «Про дерадянізацію законодавства України» від 21 квітня 2022 року № 2215-ІХ, в частині незастосування на території України низки нормативно-правових актів СРСР та Української РСР. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Суб’єкт права на конституційне подання, зокрема, зазначає, що «якщо права на земельні ділянки були отримані на підставі законодавства, що не застосовується на території України, і є досі не переоформленими згідно із законодавством України, дійсність таких прав викликає сумнів. У випадку оспорення чи невизнання таких прав, відстояти їх легітимність буде важко, оскільки, джерело права їх виникнення не застосовується на території України».

Наразі конституційне подання опрацьовується у Секретаріаті Суду.

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