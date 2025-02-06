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Панамський канал заперечив заяву Держдепу про безоплатне проходження суден уряду США

10:20, 6 лютого 2025
Управління Панамського каналу спростувало заяву Держдепу США про скасування мит для урядових американських суден.
Панамський канал заперечив заяву Держдепу про безоплатне проходження суден уряду США
Джерело фото: EPA-EFE/Bienvenido Velasco
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Адміністрація Панамського каналу у відповідь на заяву Держдепартаменту США про звільнення кораблів та суден американського уряду від оплати за транзит цим каналом повідомила, що не вносила змін у відповідні тарифи, й вони залишаються чинними.

Держдеп стверджував, що панамська влада вирішила не стягувати плату за прохід через Панамський канал для суден, що належать уряду США.

«У відповідь на заяву, опубліковану Державним департаментом США, адміністрація Панамського каналу, яка уповноважена встановлювати збори за прохід кораблів і суден, повідомляє, що не вносила до них жодних змін», — ідеться в заяві.

Водночас вказується, що там готові обговорювати з американською стороною пов’язані з оплатою питання.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що після візиту державного секретаря США Марко Рубіо до Панами президент країни Рауль Муліно заявив, що Панама не відновлюватиме меморандум про співпрацю з китайською ініціативою «Один пояс, один шлях».

Як пише The Washington Times, Муліно заявив, що Панама не буде продовжувати угоду від 2017 року, коли термін її дії закінчиться.

Як пише видання, незважаючи на те, що Муліно відкинув будь-які переговори щодо суверенітету Панамського каналу, існує думка, що Панама може бути відкрита для компромісу, за якого операції з управління каналом буде відібрано в гонконзької компанії Hutchison Ports, якій надали право керувати ним упродовж 25 років без тендера.

Водночас поки невідомо, чи погодиться президент США Дональд Трамп на передачу концесії американській або європейській компанії, пишуть у медіа.

Раніше Дональд Трамп заявив, що «Панама порушує домовленості при проходженні кораблів. Ми не давали цей канал Китаю, ми давали його Панамі, і ми хочемо його забрати назад».

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США

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