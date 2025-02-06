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Розмір пенсії можна збільшити на 50% — як саме

12:08, 6 лютого 2025
Українці, які вирішать продовжити працювати після досягнення пенсійного віку, можуть значно збільшити розмір пенсії.
Розмір пенсії можна збільшити на 50% — як саме
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Кожен громадянин України має можливість самостійно підвищити розмір своєї пенсії, проте для цього необхідно відкласти вихід на пенсію. Це передбачено Законом України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування».

При відстроченні пенсії виплати збільшуються:

  • якщо відстрочити її на період до п’яти років – на 0,5% за кожний місяць;
  • якщо відстрочити пенсію на період від п’яти років – на 0,75% кожного місяця.

Якщо не оформлювати пенсію у 60 років, маючи необхідний страховий стаж, і відкласти її отримання до 65 років і 7 місяців, розмір виплат може зрости на 50%.

Щоб відкласти отримання пенсії, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду до досягнення 60 років, інакше виплати можуть бути призначені автоматично.

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