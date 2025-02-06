Дотримання Державами-учасницями вимог, гарантованих Конвенцією про захист прав людини — огляд практики ЄСПЛ

Верховний Суд опублікував огляд практики ЄСПЛ за листопад 2024 року.

Верховний Суд представив огляд практики Європейського суду з прав людини за рішеннями, ухваленими в листопаді 2024 року.

У цьому огляді, зокрема, відображено низку рішень та ухвал ЄСПЛ щодо дотримання Державами-учасницями вимог, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Ідеться, зокрема, про:

– ухвалу про визнання заяви неприйнятною у справі SAPITASH v. Ukraine, де ЄСПЛ не побачив ознак порушення прав і свобод через відмову поновити строк на апеляційне оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення, адже заявник був повідомлений про прийняте судом першої інстанції рішення, а його клопотання про поновлення строку не містили жодних доказів того, що він намагався отримати повний текст постанови раніше, ніж він фактично отримав його копію або що йому в цьому чинилися будь-які перешкоди;

– рішення у справі SOUROULLAS KAY AND ZANNETTOS v. Cyprus, де кримінальне засудження заявника ґрунтувалося на показаннях співучасника, який вирішив співпрацювати зі стороною обвинувачення і свідчити у справі та проти якого не порушувалось провадження. Дослідивши цю справу, ЄСПЛ не побачив ознак порушення справедливості провадження, гарантованого ст. 6 Конвенції.

ЄСПЛ наголосив на відсутності правил оцінки доказів за п. 1 ст. 6 Конвенції, як і окремої заборони для національного суду покладатися на показання співучасника, та звернув увагу на потребу оцінки справедливості такого кримінального провадження в цілому. Що стосується конкретно цієї справи, то ЄСПЛ зазначив про недоведеність заявниками наявності між співучасником, про якого йдеться, та стороною обвинувачення угоди.

Суд першої інстанції розумів та врахував проблемні питання, пов’язані з використанням таких свідчень; заявники знали співучасника та про досягнуті домовленості, а також мали змогу провести його перехресний допит.

Зокрема, ЄСПЛ врахував висновки судів про наявність інших доказів, на підставі яких було ухвалено обвинувальні вироки, ретельне вивчення і пояснення судом присяжних врахування показань співучасника та перегляд Верховним судом відповідного вироку.

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