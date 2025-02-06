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Соблюдение государствами-участниками требований, гарантированных Конвенцией о защите прав человека — обзор практики ЕСПЧ

11:50, 6 февраля 2025
Верховный Суд опубликовал обзор практики ЕСПЧ за ноябрь 2024 года.
Соблюдение государствами-участниками требований, гарантированных Конвенцией о защите прав человека — обзор практики ЕСПЧ
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Верховный Суд представил обзор практики Европейского суда по правам человека по решениям, принятым в ноябре 2024 года.

В этом обзоре, в частности, отображен ряд решений и решений ЕСПЧ по соблюдению государствами-участниками требований, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Речь идет, в частности, о:

– постановление о признании заявления неприемлемым по делу SAPITASH v. Ukraine, где ЕСПЧ не увидел признаков нарушения прав и свобод из-за отказа возобновить срок на апелляционное обжалование постановления по делу об административном правонарушении, ведь заявитель был уведомлен о принятом судом первой инстанции решении, а его ходатайство о возобновлении срока не содержали никаких доказательств того, что он пытался получить полный текст постановления;

– решение по делу SOUROULLAS KAY AND ZANNETTOS v. Cyprus, где уголовное осуждение заявителя основывалось на показаниях соучастника, решившего сотрудничать со стороной обвинения и свидетельствовать по делу и против которого не возбуждалось производство. Исследовав это дело, ЕСПЧ не увидел признаков нарушения справедливости производства, гарантированного ст. 6 Конвенции.

ЕСПЧ отметил отсутствие правил оценки доказательств по п. 1 ст. 6 Конвенции, как и отдельного запрета для национального суда полагаться на показания соучастника, обратил внимание на необходимость оценки справедливости такого уголовного производства в целом. Что касается конкретно этого дела, то ЕСПЧ отметила недоказанность заявителями наличия между соучастником, о котором идет речь, и стороной обвинения соглашения.

Суд первой инстанции понимал и учел проблемные вопросы, связанные с использованием таких показаний; заявители знали соучастника и о достигнутых договоренностях, а также имели возможность провести его перекрестный допрос.

В частности, ЕСПЧ учел выводы судов о наличии других доказательств, на основании которых были вынесены обвинительные приговоры, тщательное изучение и объяснение судом присяжных учета показаний соучастника и пересмотр Верховным судом соответствующего приговора.

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