На Днепропетровщине автобус въехал в дерево – 14 пострадавших в ДТП

В результате происшествия, 13 человек и водитель транспортного средства получили травмы разной степени тяжести.

В Никопольском районе Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия утром 6 февраля пострадали 14 человек - водитель и 13 пассажиров.

ДТП произошло утром на автодороге Н-23 вблизи села Алексеевка Покровской сельской территориальной общины Никопольского района.

Как сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, по прибытию чрезвычайники предварительно установили, что водитель автобуса «Паз 4234», перевозивший работников предприятия, вероятно, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

Водителя пришлось деблокировать с помощью аварийно-спасательного оборудования. Его передали работникам экстренной медицинской помощи для последующей госпитализации в больницу.

Сотрудники Национальной полиции проводят следственные действия по обстоятельствам происшествия.

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