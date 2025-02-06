На Дніпропетровщині автобус в’їхав у дерево – 14 постраждалих у ДТП

Внаслідок події, 13 людей та водій транспортного засобу отримали травми різного ступеня тяжкості.

У Нікопольському районі Дніпропетровської області унаслідок дорожньо-транспортної пригоди вранці 6 лютого постраждали 14 людей – водій та 13 пасажирів.

ДТП сталася вранці на автошляху Н-23 поблизу села Олексіївка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, по прибуттю надзвичайники попередньо встановили, що водій автобусу «Паз 4234», який перевозив працівників підприємства, ймовірно, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом.

Водія довелося деблоковувати за допомогою аварійно-рятувального обладнання. Його передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікарні.

Наразі співробітники Національної поліції проводять слідчі дії щодо обставин події.

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