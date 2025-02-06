Размер пенсии можно увеличить на 50% — как именно

Украинцы, которые решат продолжить работу после достижения пенсионного возраста, могут значительно увеличить размер пенсии.

У каждого гражданина Украины есть возможность самостоятельно повысить размер своей пенсии, однако для этого необходимо отложить выход на пенсию. Это предусмотрено Законом Украины «Об общеобязательном пенсионном страховании».

При отсрочке пенсии выплаты увеличиваются:

если отсрочить ее на период до пяти лет – на 0,5% за каждый месяц;

если отсрочить пенсию от пяти лет – на 0,75% каждого месяца.

Если не оформлять пенсию в 60 лет, имея необходимый страховой стаж и отложить ее получение до 65 лет и 7 месяцев, размер выплат может возрасти на 50%.

Чтобы отложить получение пенсии, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд до достижения 60 лет, иначе выплаты могут быть назначены автоматически.

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