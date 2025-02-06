Панамский канал опроверг заявление Госдепа о безвозмездном прохождении судов правительства США

Управление Панамского канала опровергло заявление Госдепа США об упразднении пошлин для правительственных американских судов.

Источник фото: EPA-EFE/Bienvenido Velasco

Администрация Панамского канала в ответ на заявление Госдепартамента США об освобождении кораблей и судов американского правительства от оплаты транзита этим каналом сообщила, что не вносила изменений в соответствующие тарифы, и они остаются в силе.

Госдеп утверждал, что панамские власти решили не взимать плату за проход через Панамский канал для судов, принадлежащих правительству США.

«В ответ на заявление, опубликованное Государственным департаментом США, администрация Панамского канала, уполномоченная устанавливать сборы за проход кораблей и судов, сообщает, что не вносила в них никаких изменений», — говорится в заявлении.

В то же время указывается, что там готовы обсуждать с американской стороной связанные с оплатой вопросы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что после визита государственного секретаря США Марко Рубио в Панаму президент страны Рауль Мулино заявил, что Панама не будет возобновлять меморандум о сотрудничестве с китайской инициативой «Один пояс, один путь».

Как пишет The Washington Times, Мулино заявил, что Панама не будет продлевать соглашение с 2017 года, когда срок его действие истечет.

Как пишет издание, несмотря на то, что Мулино отверг какие-либо переговоры по суверенитету Панамского канала, существует мнение, что Панама может быть открыта для компромисса, при котором операции по управлению каналом будут отобраны у гонконгской компании Hutchison Ports, которой предоставили право управлять им в течении 25 лет без тендера.

В то же время, пока неизвестно, согласится ли президент США Дональд Трамп на передачу концессии американской или европейской компании, пишут в медиа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что «Панама нарушает договоренности при прохождении кораблей. Мы не давали этот канал Китаю, мы давали его Панаме, и мы хотим его забрать обратно».

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