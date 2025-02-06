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Панама звільнила кораблі та судна уряду США від плати за проходження Панамським каналом

09:08, 6 лютого 2025
Уряд Панами погодився більше не стягувати плату за транзит Панамським каналом кораблів та суден, які належать уряду США.
Панама звільнила кораблі та судна уряду США від плати за проходження Панамським каналом
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Панама не братиме плату з кораблів та суден, які належать уряду Сполучених Штатів, за прохід Панамським каналом.

Про це повідомив Держдепартамент США.

«Уряд Панами погодився більше не стягувати плату за транзит Панамським каналом кораблів та суден, які належать уряду Сполучених Штатів», - ідеться в повідомленні.

В ньому додається, що відтепер такі судна можуть проходити Панамським каналом безоплатно, щорічно заощаджуючи уряду США мільйони доларів.

Про збір із кораблів та суден приватних американських морських перевізників у дописі не згадується.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що після візиту державного секретаря США Марко Рубіо до Панами президент країни Рауль Муліно заявив, що Панама не відновлюватиме меморандум про співпрацю з китайською ініціативою «Один пояс, один шлях».

Як пише The Washington Times, Муліно заявив, що Панама не буде продовжувати угоду від 2017 року, коли термін її дії закінчиться.

Як пише видання, незважаючи на те, що Муліно відкинув будь-які переговори щодо суверенітету Панамського каналу, існує думка, що Панама може бути відкрита для компромісу, за якого операції з управління каналом буде відібрано в гонконзької компанії Hutchison Ports, якій надали право керувати ним упродовж 25 років без тендера.

Водночас поки невідомо, чи погодиться президент США Дональд Трамп на передачу концесії американській або європейській компанії, пишуть у медіа.

Раніше Дональд Трамп заявив, що «Панама порушує домовленості при проходженні кораблів. Ми не давали цей канал Китаю, ми давали його Панамі, і ми хочемо його забрати назад».

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США

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