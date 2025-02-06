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Панама освободила корабли и суда правительства США от платы за прохождение по Панамскому каналу

09:08, 6 февраля 2025
Правительство Панамы согласилось больше не взимать плату за транзит по Панамскому каналу кораблей и судов, принадлежащих правительству США.
Панама освободила корабли и суда правительства США от платы за прохождение по Панамскому каналу
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Панама не будет брать плату с кораблей и судов, принадлежащих правительству Соединенных Штатов, за проход по Панамскому каналу.

Об этом сообщил Госдепартамент США. 

«Правительство Панамы согласилось больше не взимать плату за транзит по Панамскому каналу кораблей и судов, принадлежащих правительству Соединенных Штатов», - говорится в сообщении.

В нем добавляется, что теперь такие суда могут проходить по Панамскому каналу безвозмездно, ежегодно экономя правительству США миллионы долларов.

О сборе с кораблей и судов частных американских морских перевозчиков в сообщении не упоминается.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что после визита государственного секретаря США Марко Рубио в Панаму президент страны Рауль Мулино заявил, что Панама не будет возобновлять меморандум о сотрудничестве с китайской инициативой «Один пояс, один путь».

Как пишет The Washington Times, Мулино заявил, что Панама не будет продлевать соглашение с 2017 года, когда срок его действие истечет.

Как пишет издание, несмотря на то, что Мулино отверг какие-либо переговоры по суверенитету Панамского канала, существует мнение, что Панама может быть открыта для компромисса, при котором операции по управлению каналом будут отобраны у гонконгской компании Hutchison Ports, которой предоставили право управлять им в течении 25 лет без тендера.

В то же время, пока неизвестно, согласится ли президент США Дональд Трамп на передачу концессии американской или европейской компании, пишут в медиа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что «Панама нарушает договоренности при прохождении кораблей. Мы не давали этот канал Китаю, мы давали его Панаме, и мы хотим его забрать обратно».

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США

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