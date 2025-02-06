КСУ получил представление о конституционности отдельных предписаний закона о десоветизации законодательства Украины

КСУ получил конституционное представление от 51 нардепа.

В среду, 5 февраля, Конституционный Суд Украины получил конституционное представление от 51 народного депутата Украины о конституционности Закона Украины «О десоветизации законодательства Украины» от 21 апреля 2022 № 2215-ІХ, в части неприменения на территории Украины ряда нормативно-правовых актов СССР и Украинской ССР. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Субъект права на конституционное представление, в частности, отмечает, что «если права на земельные участки были получены на основании законодательства, не применяемого на территории Украины, и до сих пор не переоформлены согласно законодательству Украины, действительность таких прав вызывает сомнение. В случае оспорения или непризнания таких прав отстоять их легитимность будет трудно, поскольку источник права их возникновения не применяется на территории Украины».

Конституционное представление прорабатывается в Секретариате Суда.

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