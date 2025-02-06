«Учительская тысяча» не повлияет на доплату к минимальной зарплате — МОН

Выплата доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда не приведет к уменьшению доплаты к минимальной заработной плате, получаемой этими учителями.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», с 1 января 2025 года учителя получают 1300 грн (1000 грн после налогообложения), а с 1 сентября 2025 года – 2600 грн (2000 грн после налогообложения).

В Министерстве образования и науки подчеркнули, что выплата доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда («учительская тысяча») не приведет к уменьшению доплаты к минимальной заработной плате, получаемой этими учителями.

Постановлением Кабмина от 27.12.2024 №1515 название доплаты «за особые условия работы» изменено на «за работу в неблагоприятных условиях труда». Так урегулирован неучет этой доплаты для исчисления размера заработной платы работника для обеспечения ее минимального размера.

Если месячная заработная плата работника ниже законодательно определенной минимальной (8000 грн на февраль 2025 года), работодатель проводит доплату до уровня минимальной заработной платы. Для исчисления размера заработной платы работника для обеспечения ее минимального размера не учитывается доплата за работу в неблагоприятных условиях труда (ст. 3-1 Закона «Об оплате труда»).

Следовательно, эта доплата насчитывается свыше минимальной заработной платы. Об этом также говорится в письме МОН от 31.12.2024 № 1/24704-25 «Об установлении доплаты в соответствии с постановлением Кабмина от 8.11.2024 № 1286».

Если педагогическому работнику до появления учительской тысячи устанавливали доплату к минимальной заработной плате, то эта доплата остается такой же. Учительскую тысячу дополнительно насчитывают свыше минимальной заработной платы.

В МОН также привели пример: учитель не имеет категории, стажа работы, получает минимальную надбавку за престижность (5%) и не выполняет дополнительную работу, за которую предусмотрены доплаты (классное руководство, проверка учебных работ, заведование кабинетом, работа в инклюзивном классе и т.п.). Тогда начисленная месячная заработная плата (в случае погрузки 18 часов в неделю) будет составлять 7269,57 грн. Такому педагогу должны доплачивать до минимальной зарплаты 730,43 грн.

С 1 января 2025 установлена ​​доплата за неблагоприятные условия труда в размере 1300 грн. С этой доплатой начисленная заработная плата будет составлять 9300 грн. (8000 грн. + 1300 грн.).

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