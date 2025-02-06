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6 февраля – какой сегодня праздник и главные события

10:00, 6 февраля 2025
6 февраля празднуют Всемирный день без мобильного телефона
6 февраля – какой сегодня праздник и главные события
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В четверг, 6 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

6 февраля в Украине и мире празднуют Международный день саамского народа. Это главный праздник саамов – коренного народа Северной Европы, проживающего на территории Норвегии, Швеции, Финляндии и России (Кольский полуостров).

Также 6 февраля Всемирный день без мобильного телефона. Это неофициальный праздник, призывающий людей хотя бы на день отложить смартфоны, снизить цифровую зависимость и больше времени уделить живому общению и реальной жизни.

6 февраля празднуют Международный день оптимиста. Хотя официального признания со стороны ООН этот праздник пока нет, он активно распространяется в разных странах. Его цель – напомнить людям, что оптимизм помогает преодолевать трудности и добиваться успеха.

Какой сегодня церковный праздник

6 февраля в церковном календаре – день памяти святого преподобного Укола. Он был выдающимся святителем в раннехристианской церкви. Он жил во II веке и был учеником святого апостола Иоанна Богослова, рукоположенного его на епископа Смирнской церкви (на территории современной Турции). Святой Укол известен своей праведностью и служением в распространении христианской веры. Под его руководством многие язычники обратились в христианство. Он был ревностным проповедником, духовным наставником и защитником веры. По преданию, святой Вукол принял мученическую смерть за свою веру. Его мощи стали источником чудес и исцелений.

Календарь важных событий за 6 февраля

1633 год — Владислав IV становится Королем Речи Посполитой;

1819 год — султан Джохора Тенгку Абдул Рахман позволяет британцу Стемфорду Рафлзу создать торговый пункт в Сингапуре;

1840 год — по договору Вайтанги Новая Зеландия переходит под управление Великобритании, а племена маори получают покровительство метрополии;

1900 год — Александр Попов впервые передает по радио сигнал о бедствии на море;

1901 год — в Париже на вокзалах появляются первые общественные телефоны;

1925 год — начинает выходить первая украинская пионерская газета "На смену" (впоследствии — "Звезда");

1931 год — на экраны США выходит фильм Чарли Чаплина "Огни большого города";

1933 год — подписание трехстороннего договора между государствами Малой Антанты;

1935 год — в продажу впервые поступает настольная игра "Монополия";

1952 год — на престол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии восходит королева Елизавета II из династии Виндзоров;

1958 год — создают Союз кинематографистов Украины;

1971 год — в ходе прогулки по Луне американский астронавт Алан Шепард демонстрирует удар по мячику от гольфа;

1985 год — Стив Возняк, соучредитель компании Apple Computer, покидает компанию в знак протеста против ее превращения в громоздкое и малоэффективное бюрократизированное предприятие;

1985 год — компания Microsoft объявляет о создании текстового процессора Word, предназначенного для компьютеров IBM PC;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Буркина-Фасо;

1996 год — британскую антарктическую станцию "Фарадей" передаюит украинским полярникам, на ее базе создают украинскую станцию "Академик Вернадский";

2004 год — в Таиланде 357 парашютистов устанавливают рекорд по купольной акробатике — они образуют в небе гигантский цветок, цвет которого соответствовал цвету флага страны;

2018 год — с космодрома на мысе Канаверал фирма SpaceX успешно совершает первый полет сверхтяжелого ракетоносителя Falcon Heavy;

2023 год — мощное землетрясение в Турции и Сирии, более 50000 погибших.

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