Нацполиция разыскивает лиц, которые знают пятерых защитников, погибших в противостоянии врагу – фото

В полиции указывают, что на сегодняшний день они могут считаться среди пропавших без вести лиц.

Источник иллюстративного фото: Елена Бережная / Facebook

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Национальной полицией Украины проводятся мероприятия по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

«Это – пять визуализированных с помощью компьютерных технологий изображений наших защитников, погибших в противостоянии врагу, защищая нашу свободу и независимость. На сегодняшний день они могут считаться среди пропавших без вести лиц», - указывают в Нацполиции.

Граждан призывают внимательно просмотреть фотопортреты.

В случае, если среди изображенных узнали кого-то из своих родных или знакомых, пропавших без вести из-за войны, или знаете людей, которые их разыскивают, призывают обращаться по телефонам:

(044) 256 12 64 или (044) 256 12 68 (Главное следственное управление Национальной полиции Украины).

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