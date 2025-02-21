В Донецкой области военный требовал деньги у граждан, выдавая себя за работника СБУ

Правоохранители задержали военнослужащего, выдававшего себя за сотрудника СБУ, чтобы выманить деньги у знакомой.

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В Славянске на Донетчине задержали военнослужащего, который выдавал себя за сотрудника Службы безопасности Украины, чтобы выманить деньги у знакомой. Об этом сообщает Госбюро расследований.

Как указывает ГБР, военный узнал, что на знакомую женщину составлен административный протокол за нарушение ПДД. Он заверил, что является сотрудником СБУ и может помочь избежать ответственности.

За такую ​​услугу просил 4 тысяч долларов, объясняя сумму якобы «высоким уровнем договоренностей» с должностными лицами правоохранительных органов.

Впоследствии «помощь» превратилась в откровенное вымогательство – фигурант начал психологически давить на женщину и угрожать ей, чтобы она «пристала» на его предложение.

19 февраля работники ДБР задержали его при получении 4,2 тыс. долларов.

Военнослужащий уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на решение должностного лица, соединенное с вымогательством).

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

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