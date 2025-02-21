На Донеччині військовий вимагав гроші у жінки, видаючи себе за працівника СБУ

Правоохоронці затримали військовослужбовця, який видавав себе за співробітника СБУ, щоб видурити гроші у знайомої.

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У Слов’янську на Донеччині затримали військовослужбовця, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України, щоб видурити гроші у знайомої. Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Як вказує ДБР, військовий дізнався, що на знайому жінку складено адміністративний протокол за порушення ПДР. Він запевнив її, що є співробітником СБУ і може допомогти уникнути відповідальності.

За таку послугу просив 4 тисячі доларів, пояснюючи суму нібито «високим рівнем домовленостей» із посадовцями правоохоронних органів.

Згодом «допомога» перетворилася на відверте вимагання – фігурант почав психологічно тиснути на жінку та погрожувати їй аби вона «пристала» на його пропозицію.

19 лютого працівники ДБР затримали його під час отримання 4,2 тис. доларів.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на рішення посадової особи, поєднане з вимаганням).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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