Зеленский прибыл на саммит по Украине в Лондоне, видео

В Лондоне проходит Европейский оборонный саммит.

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Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта прибыл в Ланкастер-хаус, где будет проходить Европейский оборонный саммит по Украине. Там его встретил британский премьер Кир Стармер.

В Ланкастер-хаус уже прибыло большое количество европейских лидеров. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, генсек НАТО Марк Рютте и премьер Польши Дональд Туск, глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен и другие.

На саммите Зеленский встретится с европейскими лидерами, чтобы спланировать дальнейшие шаги по поддержке Украины. Планируется обсуждение военной помощи и экономическое давление на РФ.

Также политики обсудят долгосрочное соглашение о безопасности и мире и следующие шаги по «сильным» гарантиям безопасности.

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