Трудовая книжка осталась на оккупированной территории — как подтвердить стаж

В ПФУ объясняют, что если предприятие расположено на ВОТ, возможно подтвердить льготный стаж не только справками, свидетельствующими об особом характере работы, но и по данным из реестра застрахованных лиц.

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Пенсионный фонд в Запорожской области рассказывает, как подтвердить стаж, если трудовая книжка на ВОТ.

С 1 января 2004 года стаж исчисляется по данным системы персонифицированного учета. До 2004 года – по записям в трудовой книжке.

В случае отсутствия трудовой книжки, а также в случаях, когда в ней нет необходимой информации или содержатся неправильные или неточные данные о периодах работы, для подтверждения стажа принимаются выписки или справки учреждений, организаций, выписки из приказов, личные счета и сведения на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения по договорам и соглашениям с соглашениями и соглашениями по соглашению с договорами и соглашения

Порядком подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней предусмотрено подтверждение стажа, в частности, свидетельскими показаниями. Таким образом это возможно, в частности, если предприятия, учреждения, организации или их правопреемники размещаются (размещались) на временно оккупированной России территории Украины или их имущество повреждено или уничтожено в результате военных (боевых) действий.

Согласно указанному Порядку, если предприятие расположено на временно оккупированной территории, можно подтвердить льготный стаж не только справками, свидетельствующими об особом характере работы, но и по данным из реестра застрахованных лиц.

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