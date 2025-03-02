На Волыни мобилизовали мужчину, который выгуливал собаку – в ТЦК рассказали, как все было на самом деле, и где сейчас пес

В ТЦК объяснили, что военнообязанный уклонялся от службы и не появлялся в ТЦК.

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На Волыни мужчину мобилизовали прямо на улице во время выгула собаки. Видео инцидента, которое появилось в соцсетях, на кадрах видно, как собака остается без хозяина.

Однако, как пояснили в областном территориальном центре комплектования, ситуация выглядит иначе. По данным ТЦК, мужчина уклонялся от службы и не появлялся в ТЦК по вызовам. Когда военнослужащие пригласили его к служебному автомобилю, он попытался убежать, оставив собаку.

«Далее на видео видно военного, который идет рядом с авто, а за ним бежит тот самый пес. В итоге, военный сопроводил животное к дому хозяина. Сам мужчина показал, куда именно следует отвести его собаку. Во дворе дома военнообязанного было еще двое собак», - говорится в заявлении ТЦК.

В итоге мужчину мобилизовали, а учитывая его любовь к животным, направили для службы в одно из кинологических подразделений.

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