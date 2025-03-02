На Волині мобілізували чоловіка, який вигулював собаку – у ТЦК розповіли, як все було насправді, та де зараз пес

У ТЦК пояснили, що військовозобовязаний ухилявся від служби та не з’являвся до ТЦК.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Волині чоловіка мобілізували просто на вулиці під час вигулу собаки. Відео інциденту, яке з'явилося у соцмережах, на кадрах видно, як собака залишається без господаря.

Проте, як пояснили в обласному територіальному центрі комплектування, ситуація виглядає інакше. За даними ТЦК, чоловік ухилявся від служби та не з’являвся до ТЦК за викликами. Коли військовослужбовці запросили його до службового автомобіля, він спробував втекти, залишивши собаку.

«Далі на відео видно військового, який іде поруч із авто, а за ним біжить той самий пес. У підсумку, військовий супроводив тварину до дому господаря. Сам чоловік показав, куди саме слід відвести його собаку. У дворі помешкання військовозобовязаного було ще двоє псів», – йдеться у заяві ТЦК.

У підсумку чоловіка мобілізували, а зважаючи на його любов до тварин, направили для служби в один із кінологічних підрозділів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.