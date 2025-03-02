В Житомире автомобиль наехал на 7-летнего мальчика

7-летний мальчик попал в больницу после наезда авто.

Фото: полиция Житомирской области

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На улице Короленко в Житомире произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 7-летний мальчик попал под колеса автомобиля. ДТП произошло около 14:10, когда 42-летний водитель автомобиля «Opel», двигаясь по улице, совершил наезд на ребенка, который перебегал проезжую часть. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

В результате инцидента мальчик получил травмы и был немедленно доставлен в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Житомирского райуправления полиции №1. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств ДТП.

Полиция обращается к водителям с просьбой выбирать безопасную скорость движения и всегда быть готовыми к изменениям дорожной ситуации. Родителям напоминают о важности обучения детей правилам безопасности на дороге, в частности, о запрете перебегания улицы на красный сигнал светофора и несоблюдение правил дорожного движения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.