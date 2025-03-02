У Житомирі автомобіль наїхав на 7-річного хлопчика

7-річний хлопчик потрапив до лікарні після наїзду авто.

Фото: поліція Житомирської області

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На вулиці Короленка в Житомирі сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої 7-річний хлопчик потрапив під колеса автомобіля. ДТП сталася близько 14:10, коли 42-річний водій автомобіля «Opel», рухаючись по вулиці, здійснив наїзд на дитину, яка перебігала проїжджу частину. Про це повідомила поліція Житомирської області.

Внаслідок інциденту хлопчик отримав травми і був негайно доставлений до лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції №1. Триває розслідування для встановлення всіх обставин ДТП.

Поліція звертається до водіїв із проханням обирати безпечну швидкість руху та завжди бути готовими до змін дорожньої ситуації. Батькам нагадують про важливість навчання дітей правилам безпеки на дорозі, зокрема, про заборону перебігання вулиці на червоний сигнал світлофора та недотримання правил дорожнього руху.

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