С 3 марта ограничат движение на важной транспортной развязке в Деснянском районе столицы

На две недели ограничат движение на кольцевой развязке из-за ремонтных работ.

Фото: kyivcity.gov.ua

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С 3 по 15 марта в Деснянском районе столицы на кольцевой развязке на пересечении просп. Красной Калины и ул. Сержа Лифаря будет частично ограничено движение. Ограничения продлятся с 08:00 до 17:00 ежедневно. Об этом сообщили в КГГА.

Это связано с выполнением работ по замене бортового камня. Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей учитывать временные ограничения при планировании своих маршрутов и извиняет за возможные неудобства.

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