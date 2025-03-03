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На основании каких документов составляется налоговая накладная на операции по экспорту отдельных видов товаров

10:22, 3 марта 2025
На момент возникновения налоговых обязательств налогоплательщик должен оформить налоговую накладную в электронном виде, подписать ее квалифицированной электронной подписью и зарегистрировать в Едином реестре налоговых накладных в установленный законом срок.
На основании каких документов составляется налоговая накладная на операции по экспорту отдельных видов товаров
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Налоговая служба в Закарпатской области объясняет, на основании каких документов составляется налоговая накладная на операции по экспорту отдельных видов товаров.

На дату возникновения налоговых обязательств налогоплательщик обязан составить налоговую накладную в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, базирующейся на квалифицированном сертификате электронной подписи, уполномоченной плательщиком лица в соответствии с требованиями Закона Украины от 05 октября 2010 года. верительные услуги» и зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных (далее – ЕРНН) в установленный НКУ срок.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 октября 2024 г. № 1261 был введен режим экспортного обеспечения как по операциям по поставке на таможенной территории Украины отдельных видов товаров, так и по операциям по их вывозу за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта.

Подпунктами 97.1, 97.2 п. 97 подраздел. 2 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ предусмотрено, что плательщик НДС с целью вывоза за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта отдельных видов товаров обязан по каждому такому товару составить отдельную налоговую накладную и зарегистрировать ее в ЕРНН до дня подачи таможенной декларации для таможенного оформления таких товаров.

Следовательно, поскольку налоговая накладная на операции по экспорту отдельных видов товаров составляется до начала таможенного оформления таких товаров, первичные документы по такой операции отсутствуют. Налоговая накладная составляется из внешнеэкономического контракта, реквизиты которого указываются в верхней табличной части такой налоговой накладной.

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