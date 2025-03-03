На момент виникнення податкових зобов’язань платник податку має оформити податкову накладну в електронному вигляді, підписати її кваліфікованим електронним підписом і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних у визначений законом термін.

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Податкова служба у Закарпатській області пояснює, на підставі яких документів складається податкова накладна на операції з експорту окремих видів товарів.

На дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої платником особи відповідно до вимог Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2024 року № 1261 було запроваджено режим експортного забезпечення за операціями з постачання на митній території України окремих видів товарів, так і за операціями з їх вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту.

Підпунктами 97.1, 97.2 п. 97 підрозд. 2 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ передбачено, що платник ПДВ з метою вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів зобов’язаний за кожним таким товаром скласти окрему податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН до дня подання митної декларації для митного оформлення таких товарів.

Отже, оскільки податкова накладна на операції з експорту окремих видів товарів складається до початку митного оформлення таких товарів, то первинні документи за такою операцією відсутні. Податкова накладна складається на підставі зовнішньоекономічного контракту, реквізити якого зазначаються у верхній табличній частині такої податкової накладної.

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