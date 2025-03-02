В Івано-Франківську вандали вкрали військовий кітель із меморіалу

В Івано-Франківську знищено частину меморіалу «Дому воїна».

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В Івано-Франківську, біля комунального закладу «Дім воїна», стався акт вандалізму: вночі 2 березня невідомі вкрали один із двох військових кітелів з шевронами, встановлених як символ шани та пам'яті про захисників України. Крім того, зловмисники намагалися відламати табличку, яка також є частиною меморіалу.

Директор «Дому воїна» Микола Крошний закликав усіх, хто має інформацію про інцидент, звертатися до керівництва закладу. Він підкреслив, що такий вчинок — це не лише вандалізм, а й прояв зневаги до подвигу та жертв тих, хто бореться за Україну.

«Це зневага до пам’яті та подвигу тих, хто ризикував і продовжує ризикувати життям заради України. Закликаю всіх, хто має будь-яку інформацію про цей інцидент, повідомити нам. Маємо знайти винних і нагадати їм про честь та повагу», — заявив Крошний, закликаючи громаду до співпраці у розслідуванні.

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