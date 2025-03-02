В Ивано-Франковске вандалы украли военный китель с мемориала

В Ивано-Франковске уничтожена часть мемориала «Дома воина».

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В Ивано-Франковске, возле коммунального учреждения «Дом воина», произошел акт вандализма: ночью 2 марта неизвестные украли один из двух военных кителей с шевронами, установленных как символ уважения и памяти о защитниках Украины. Кроме того, злоумышленники пытались отломать табличку, которая также является частью мемориала.

Директор «Дома воина» Николай Крошный призвал всех, кто имеет информацию об инциденте, обращаться к руководству заведения. Он подчеркнул, что такой поступок - это не только вандализм, но и проявление пренебрежения к подвигу и жертвам тех, кто борется за Украину.

«Это пренебрежение к памяти и подвигу тех, кто рисковал и продолжает рисковать жизнью ради Украины. Призываю всех, кто имеет какую-либо информацию об этом инциденте, сообщить нам. Должны найти виновных и напомнить им о чести и уважении», - заявил Крошный, призывая общество к сотрудничеству в расследовании.

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