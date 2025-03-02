З 3 березня обмежать рух на важливій транспортній розв'язці в Деснянському районі столиці

На два тижні обмежать рух на кільцевій розв'язці через ремонтні роботи.

Фото: kyivcity.gov.ua

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Із 3 до 15 березня в Деснянському районі столиці на кільцевій розв'язці на перетині просп. Червоної Калини та вул. Сержа Лифаря буде частково обмежено рух. Обмеження триватимуть з 08:00 до 17:00 щодня. Про це повідомили в КМДА.

Це пов'язано з виконанням робіт із заміни бортового каменю. Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв враховувати тимчасові обмеження при плануванні своїх маршрутів і вибачає за можливі незручності.

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