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Налоговая скидка — кто имеет право и как получить

07:54, 3 марта 2025
Налоговики напоминают, что с 1 января по 31 декабря 2025 можно подавать документы на получение налоговой скидки по расходам 2024 года
Налоговая скидка — кто имеет право и как получить
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Налоговая служба в Полтавской области напоминает гражданам о возможности воспользоваться налоговой скидкой. Это право предусмотрено для плательщиков налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые в течение года осуществляли расходы, подлежащие компенсации из бюджета.

С 1 января по 31 декабря 2025 года можно подавать документы на получение налоговой скидки за расходы 2024 года.

Кто имеет право на налоговую скидку?

Согласно статье 166 Налогового кодекса Украины, налоговую скидку могут получить физические лица – граждане Украины, которые:

  • получают доходы в виде заработной платы, с которых удерживается НДФЛ;
  • в отчетном году фактически понесли определенные расходы, предусмотренные Налоговым кодексом Украины.

Какие расходы включаются в налоговую скидку?

К расходам, которые можно включить в налоговую скидку, относятся:

  • Оплата обучения – за себя или членов семьи первой степени родства, либо лица, находящегося под опекой или попечительством, при условии оплаты услуг украинских образовательных учреждений.
  • Пожертвования и благотворительные взносы – в виде пожертвований или благотворительных взносов некоммерческим организациям, но не более 4% от общего дохода.
  • Оплата процентов по ипотечному жилищному кредиту – часть суммы процентов за пользование кредитом.
  • Страховые платежи и пенсионные взносы – по договорам долгосрочного страхования жизни, негосударственного пенсионного обеспечения или пенсионного контракта с негосударственным пенсионным фондом.
  • Расходы на вспомогательные репродуктивные технологии – оплата таких технологий, но не более суммы, равной трети дохода в виде заработной платы за отчетный налоговый год.
  • Оплата государственных услуг – стоимость государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины.
  • Расходы на строительство (приобретение) доступного жилья – суммы, потраченные на строительство или покупку доступного жилья.
  • Расходы на аренду жилья – для внутренне перемещенных лиц (при соблюдении определенных условий).
  • Расходы на покупку акций предприятия "Дія Сіті" – средства, потраченные на приобретение акций юридического лица, имеющего статус резидента "Дія Сіті".

Как получить налоговую скидку?

Для получения налоговой скидки налогоплательщик подает декларацию о имущественном состоянии и доходах в контролирующий орган по месту учета. К декларации необходимо приложить подтверждающие документы (копии квитанций, чеков, платежных поручений, копии договоров на предоставление услуг, документы о степени родства и др.), а также паспорт и идентификационный код.

Налоговая декларация подается одним из следующих способов:

  1. Лично налогоплательщиком или уполномоченным лицом в орган Государственной налоговой службы (ГНС) по месту учета.
  2. По почте с уведомлением о вручении и описью вложения.
  3. Через Электронный кабинет налогоплательщика.

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