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«Мяч на поле Зеленского» – у Трампа ждут следующего шага от Украины

15:40, 2 марта 2025
Администрация Трампа недовольна требованиями Киева по соглашению.
«Мяч на поле Зеленского» – у Трампа ждут следующего шага от Украины
Фото: ЕРА-EFE
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В администрации Дональда Трампа считают ситуацию после недоразумений в Овальном кабинете неопределенной и ожидают, как на это отреагирует Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на несколько должностных лиц Белого дома.

По словам источников, инцидент в Белом доме не был запланированным и «кардинально отличался от ожиданий». Особое недовольство администрации Трампа вызвало настаивание Украины на «гарантиях безопасности» в соглашении о полезных ископаемых.

«Зеленскому было абсолютно понятно, что в этой сделке не будет никаких гарантий безопасности», - заявил один из источников NBC News.

В Белом доме признают, что не знают, что именно Зеленский может сделать, чтобы убедить Трампа вернуться к переговорам, поскольку тот сомневается в желании Украины обсуждать «прекращение войны».

В то же время один из собеседников телеканала предположил, что сотрудничество с Зеленским в вопросе «мирного соглашения» еще возможно.

«Мяч на поле президента Зеленского. Президент считает, что Зеленский должен вернуться за стол переговоров, и именно он должен прийти и все исправить», - заявил другой источник NBC News.

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США Дональд Трамп Владимир Зеленский

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