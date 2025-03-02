«М'яч на полі Зеленського» – у Трампа чекають на наступний крок від України

Адміністрація Трампа незадоволена вимогами Києва щодо угоди.

Фото: ЕРА-EFE

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В адміністрації Дональда Трампа вважають ситуацію після непорозумінь в Овальному кабінеті невизначеною та очікують, як на це відреагує Президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє NBC News із посиланням на кілька посадовців Білого дому.

За словами джерел, інцидент у Білому домі не був запланованим і «кардинально відрізнявся від очікувань». Особливе невдоволення адміністрації Трампа викликало наполягання України на «гарантіях безпеки» в угоді про корисні копалини.

«Зеленському було абсолютно зрозуміло, що в цій угоді не буде жодних гарантій безпеки», – заявило одне з джерел NBC News.

У Білому домі визнають, що не знають, що саме Зеленський може зробити, аби переконати Трампа повернутися до переговорів, оскільки той сумнівається у бажанні України обговорювати «припинення війни».

Водночас один зі співрозмовників телеканалу припустив, що співпраця із Зеленським у питанні «мирної угоди» ще можлива.

«М'яч на полі президента Зеленського. Президент вважає, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів, і саме він повинен прийти і все виправити», – заявило інше джерело NBC News.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.