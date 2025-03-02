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«М'яч на полі Зеленського» – у Трампа чекають на наступний крок від України

15:40, 2 березня 2025
Адміністрація Трампа незадоволена вимогами Києва щодо угоди.
«М'яч на полі Зеленського» – у Трампа чекають на наступний крок від України
Фото: ЕРА-EFE
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В адміністрації Дональда Трампа вважають ситуацію після непорозумінь в Овальному кабінеті невизначеною та очікують, як на це відреагує Президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє NBC News із посиланням на кілька посадовців Білого дому.

За словами джерел, інцидент у Білому домі не був запланованим і «кардинально відрізнявся від очікувань». Особливе невдоволення адміністрації Трампа викликало наполягання України на «гарантіях безпеки» в угоді про корисні копалини.

«Зеленському було абсолютно зрозуміло, що в цій угоді не буде жодних гарантій безпеки», – заявило одне з джерел NBC News.

У Білому домі визнають, що не знають, що саме Зеленський може зробити, аби переконати Трампа повернутися до переговорів, оскільки той сумнівається у бажанні України обговорювати «припинення війни».

Водночас один зі співрозмовників телеканалу припустив, що співпраця із Зеленським у питанні «мирної угоди» ще можлива.

«М'яч на полі президента Зеленського. Президент вважає, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів, і саме він повинен прийти і все виправити», – заявило інше джерело NBC News.

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США Дональд Трамп Володимир Зеленський

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