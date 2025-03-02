У США хочуть відновити роботу «Північного потоку-2» у Європі

У США розробляють проект перезапуску російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи за підтримки американських інвесторів. Про це повідомляє Financial Times.
За даними видання, ідея угоди щодо газопроводу належить колишньому генеральному директору компанії Nord Stream AG Маттіасу Варнігу.
"За словами чиновників у Вашингтоні, деякі представники адміністрації Трампа знають про ініціативу щодо залучення американських інвесторів і розглядають її як частину зусиль щодо відновлення відносин з Москвою", - пише FT.
Мета проекту – не лише економічна вигода, а й можливе посередництво у врегулюванні конфлікту в Україні.
При цьому високопосадовцям з Європи стало відомо про обговорення проекту з "Північного потоку-2" в останні тижні. Лідери кількох європейських країн стурбовані та обговорювали це питання.
За даними видання, реалізація плану дала б США безпрецедентний вплив на постачання енергоносіїв до Європи.
Але для цього потрібна скасування санкцій США, згода РФ відновити постачання газу, а також згоду Німеччини пропускати газ будь-яким європейським покупцям.
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