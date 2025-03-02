У США хочуть відновити роботу «Північного потоку-2» у Європі

Як повідомляє Financial Times, у США розробляється план щодо відновлення роботи російського газопроводу «Північний потік-2» для постачання газу до Європи, при цьому ініціативу підтримують американські інвестори.

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У США розробляють проект перезапуску російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи за підтримки американських інвесторів. Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, ідея угоди щодо газопроводу належить колишньому генеральному директору компанії Nord Stream AG Маттіасу Варнігу.

"За словами чиновників у Вашингтоні, деякі представники адміністрації Трампа знають про ініціативу щодо залучення американських інвесторів і розглядають її як частину зусиль щодо відновлення відносин з Москвою", - пише FT.

Мета проекту – не лише економічна вигода, а й можливе посередництво у врегулюванні конфлікту в Україні.

При цьому високопосадовцям з Європи стало відомо про обговорення проекту з "Північного потоку-2" в останні тижні. Лідери кількох європейських країн стурбовані та обговорювали це питання.

За даними видання, реалізація плану дала б США безпрецедентний вплив на постачання енергоносіїв до Європи.

Але для цього потрібна скасування санкцій США, згода РФ відновити постачання газу, а також згоду Німеччини пропускати газ будь-яким європейським покупцям.

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