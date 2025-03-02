В США хотят возобновить работу «Северного потока-2» в Европе

В США разрабатывают проект перезапуска российского газопровода "Северный поток-2" в Европу при поддержке американских инвесторов. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, идея соглашения по газопроводу принадлежит бывшему генеральному директору компании Nord Stream AG Маттиасу Варнигу.
"По словам чиновников в Вашингтоне, некоторые представители администрации Трампа знают об инициативе по привлечению американских инвесторов и рассматривают ее как часть усилий по возобновлению отношений с Москвой", - пишет FT.
Цель проекта – не только экономическая выгода, но и возможное посредничество в урегулировании конфликта в Украине.
При этом высокопоставленным чиновникам из Европы стало известно об обсуждении проекта по «Северному потоку–2» в последние недели. Лидеры нескольких европейских стран обеспокоены и обсуждали этот вопрос.
По данным издания, реализация плана дала бы США беспрецедентное влияние на поставки энергоносителей в Европу.
Но для этого необходимы отмена санкций США, согласие РФ возобновить поставки газа, а также согласие Германии пропускать газ любым европейским покупателям.
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