«Миллионы для западных звезд» – очередной фейк, – ЦПД СНБО опроверг дезинформацию РФ

USAID не оплачивает приезды западных звезд в Украину – ЦПД СНБО о фейке РФ.

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Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины снова опроверг распространяемую дезинформацию о якобы финансировании USAID визитов западных знаменитостей в Украину. Об этом сообщает ЦПД СНБО.

«В информационном пространстве снова распространяется ложная информация, будто Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало визиты западных знаменитостей в Украину. В частности, это озвучивается некоторыми европейскими политиками», - говорится в заявлении.

В ЦПД отметили, что этот фейк уже опровергали ранее. Дезинформацию о «выплате миллионов долларов» мировым звездам за поездки в Украину распространили российские источники, выдавая ее за материал одного из западных изданий.

«Цель распространения подобной лжи - дискредитировать поддержку Украины мировыми культурными деятелями», - отметили в Центре.

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