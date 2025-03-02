«Мільйони для західних зірок» – черговий фейк, – ЦПД РНБО спростував дезінформацію РФ

USAID не оплачує приїзди західних зірок до України – ЦПД РНБО про фейк РФ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центр протидії дезінформації при РНБО України знову заперечив поширювану дезінформацію про нібито фінансування USAID візитів західних знаменитостей до України. Про це повідомляє ЦПД РНБО.

«В інформаційному просторі знову поширюється неправдива інформація, ніби Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) фінансувало візити західних знаменитостей до України. Зокрема, це озвучується деякими європейськими політиками», – йдеться у заяві.

У ЦПД наголосили, що цей фейк вже спростовували раніше. Дезінформацію про «виплату мільйонів доларів» світовим зіркам за поїздки до України поширили російські джерела, видаючи її за матеріал одного з західних видань.

«Мета поширення подібної брехні – дискредитувати підтримку України світовими культурними діячами», – зазначили у Центрі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.